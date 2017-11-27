Два полицейских начальника обнаружены в подпольном казино Хабаровска
Они находились в зале для особо важных гостей.
Они находились в зале для особо важных гостей.
На минувших выходных в Хабаровске полиция при поддержке отряда ОМОН Росгвардии штурмом взяла незаконное казино. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Источники ИА «Хабаровский край сегодня» в правоохранительных структурах выдали диаметрально противоположные версии происшедшего, по данным одного из собеседников полицейские попались своим коллегам совершенно случайно, во время обычной ликвидации притона. В других ведомствах говорят о длительной операции.
— Да, наши ребята на выходных закончили спецоперацию, в числе задержанных в нелегальном игровом клубе действительно оказались два действующих сотрудника полиции в погонах с большими звёздами, — отметил один из собеседников агентства. Официальной информации о том, что произошло в помещении бывшего ресторана «Юи» к полудню понедельника не озвучено, рабочие телефоны Романа Резника и Олега Мирошниченко не отвечают.