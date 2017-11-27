Два полицейских начальника обнаружены в подпольном казино Хабаровска

На минувших выходных в Хабаровске полиция при поддержке отряда ОМОН Росгвардии штурмом взяла незаконное казино. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на инстаграм-аккаунт criminal_khv, в числе гостей заведения на Воронежской, 69 оказались два высокопоставленных сотрудника регионального УМВД — заместитель начальника следственного управления — начальник следственной части Роман Резник и начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД России по Хабаровску Олег Мирошниченко.



Источники ИА «Хабаровский край сегодня» в правоохранительных структурах выдали диаметрально противоположные версии происшедшего, по данным одного из собеседников полицейские попались своим коллегам совершенно случайно, во время обычной ликвидации притона. В других ведомствах говорят о длительной операции.