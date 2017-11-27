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06:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Два полицейских начальника обнаружены в подпольном казино Хабаровска

Они находились в зале для особо важных гостей.

На минувших выходных в Хабаровске полиция при поддержке отряда ОМОН Росгвардии штурмом взяла незаконное казино. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на инстаграм-аккаунт criminal_khv, в числе гостей заведения на Воронежской, 69 оказались два высокопоставленных сотрудника регионального УМВД — заместитель начальника следственного управления — начальник следственной части Роман Резник и начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД России по Хабаровску Олег Мирошниченко.

Источники ИА «Хабаровский край сегодня» в правоохранительных структурах выдали диаметрально противоположные версии происшедшего, по данным одного из собеседников полицейские попались своим коллегам совершенно случайно, во время обычной ликвидации притона. В других ведомствах говорят о длительной операции.

 — Да, наши ребята на выходных закончили спецоперацию, в числе задержанных в нелегальном игровом клубе действительно оказались два действующих сотрудника полиции в погонах с большими звёздами, — отметил один из собеседников агентства. Официальной информации о том, что произошло в помещении бывшего ресторана «Юи» к полудню понедельника не озвучено, рабочие телефоны Романа Резника и Олега Мирошниченко не отвечают.

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