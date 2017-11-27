Пропавший в море житель Владивостока вышел на связь с родственниками, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сергей Кулешов полторы недели считался пропавшим без вести.

В конце прошлой недели стало известно о загадочном исчезновении жителя Владивостока Сергея Кулешова. 36-летний мужчина ещё 16 ноября вышел в море на катере и пропал. Поступок горожанина, к слову говоря, был довольно самоотверженным: навигацию в Приморском крае закрыли ещё 10 ноября. С этого времени он не выходил с родственниками на связь.

Пристальное внимание волонтёров и СМИ, по всей видимости, не прошло даром. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представительница волонтёрского отряда «Примпоиск», прошлым вечером Сергей Кулешов вышел на связь с семьёй. По предварительной информации, с владивостокцем всё в порядке. Подробности его пропажи пока уточняются.