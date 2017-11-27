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06:44 (мск), источник: Восток Медиа

Пропавший в море житель Владивостока вышел на связь

Сергей Кулешов полторы недели считался пропавшим без вести.

Пропавший в море житель Владивостока вышел на связь с родственниками, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сергей Кулешов полторы недели считался пропавшим без вести.

В конце прошлой недели стало известно о загадочном исчезновении жителя Владивостока Сергея Кулешова. 36-летний мужчина ещё 16 ноября вышел в море на катере и пропал. Поступок горожанина, к слову говоря, был довольно самоотверженным: навигацию в Приморском крае закрыли ещё 10 ноября. С этого времени он не выходил с родственниками на связь.

Пристальное внимание волонтёров и СМИ, по всей видимости, не прошло даром. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представительница волонтёрского отряда «Примпоиск», прошлым вечером Сергей Кулешов вышел на связь с семьёй. По предварительной информации, с владивостокцем всё в порядке. Подробности его пропажи пока уточняются.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в Приморском крае ищут ещё одного человека — 58-летнего лесника. 13 ноября он вышел из сторожки в лесном массиве в квартале № 40 Смольнинского участкового лесничества. Где он сейчас и что с ним — неизвестно. В воскресенье, 26 ноября, в район поисков отправились сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

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