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07:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске рецидивист с ножом взял в заложники годовалого малыша

Мужчина успел ранить мать ребенка ножом в спину.

Инцидент произошел в девятом часу вечера в воскресенье, 26 ноября, в квартире жилого дома по улице 2-я Солнечная.

На сообщение о конфликте на место происшествия прибыл участковый Алексей Трус. В квартире он обнаружил женщину с ножевым ранением в спину, а также двух мужчин и годовалого ребенка, сообщили в пресс-службе омской полиции. Увидев полицейского, один из мужчин схватил ребенка и заперся с ним в комнате.

Участковый сообщил обо всем в дежурную часть, после чего был введен план действий для задержания вооруженного ножом преступника. За полчаса переговоров участковому удалось убедить его отпустить ребенка, которого впоследствии доставили в больницу. После этого при участии росгвардейцев подозреваемый был задержан.

По предварительной информации, в квартире проживали 24-летний парень, его 19-летняя сожительница, а также их сыновья, 1 и 3 года. Вечером к ним пришел 23-летний омич, неоднократно судимый за преступления против собственности и торговлю наркотиками. Между взрослыми произошел конфликт, после чего отец вывел старшего мальчика в коридор. В этот момент подозреваемый ударил женщину ножом в спину. Она впоследствии была госпитализирована.

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В настоящее время полицейские совместно со следователями СУ СК России по Омской области проводятся дальнейшие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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