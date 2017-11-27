В Омске рецидивист с ножом взял в заложники годовалого малыша
Мужчина успел ранить мать ребенка ножом в спину.
Мужчина успел ранить мать ребенка ножом в спину.
Инцидент произошел в девятом часу вечера в воскресенье, 26 ноября, в квартире жилого дома по улице 2-я Солнечная.
На сообщение о конфликте на место происшествия прибыл участковый Алексей Трус. В квартире он обнаружил женщину с ножевым ранением в спину, а также двух мужчин и годовалого ребенка, сообщили в
Участковый сообщил обо всем в дежурную часть, после чего был введен план действий для задержания вооруженного ножом преступника. За полчаса переговоров участковому удалось убедить его отпустить ребенка, которого впоследствии доставили в больницу. После этого при участии росгвардейцев подозреваемый был задержан.
По предварительной информации, в квартире проживали 24-летний парень, его 19-летняя сожительница, а также их сыновья, 1 и 3 года. Вечером к ним пришел 23-летний омич, неоднократно судимый за преступления против собственности и торговлю наркотиками. Между взрослыми произошел конфликт, после чего отец вывел старшего мальчика в коридор. В этот момент подозреваемый ударил женщину ножом в спину. Она впоследствии была госпитализирована.
В настоящее время полицейские совместно со следователями СУ СК России по Омской области проводятся дальнейшие неотложные следственные действия и