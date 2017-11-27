За воровство нефти из трубопровода осудили преступную группу в Хабаровском крае
Реальный срок получил только руководитель.
Реальный срок получил только руководитель.
Комсомольский районный суд вынес приговор шестерым участникам преступной группы, которые повредили нефтепровод и около полутора лет крали из него горючую жидкость. Обвиняемыми по делу проходили жители Приморского и Хабаровского краев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Как выяснилось, летом 2013 года двое участников группы начали делать незаконные врезки: они приварили к магистральному нефтепроводу Оха —
Один из сообщников руководил остальными, другой отвечал за транспортировку краденой нефти в автоцистернах. Прочие участники группы похищали нефть, довозили ее до мест продажи в Хабаровском крае и Приморье, а также следили за обстановкой. Кражи они совершали практически каждый месяц, по ночам.
Руководителя преступной группы приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальных участников осудили на сроки от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.