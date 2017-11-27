За воровство нефти из трубопровода осудили преступную группу в Хабаровском крае

Комсомольский районный суд вынес приговор шестерым участникам преступной группы, которые повредили нефтепровод и около полутора лет крали из него горючую жидкость. Обвиняемыми по делу проходили жители Приморского и Хабаровского краев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как выяснилось, летом 2013 года двое участников группы начали делать незаконные врезки: они приварили к магистральному нефтепроводу Оха — Комсомольск-на-Амуре металлический цилиндр, а к его концу они присоединили шаровой кран. Такие конструкции появились в районе 59-го и 84-го километров дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре, а также на 351-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск. С 1 октября 2013 года по 7 марта 2015 года группа воровала сырую нефть.

Один из сообщников руководил остальными, другой отвечал за транспортировку краденой нефти в автоцистернах. Прочие участники группы похищали нефть, довозили ее до мест продажи в Хабаровском крае и Приморье, а также следили за обстановкой. Кражи они совершали практически каждый месяц, по ночам.

Из-за действий подсудимых ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» понесло ущерб на сумму более 10 млн рублей. Сообщники признали свою вину.