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07:21 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области получил серьезные ожоги, пытаясь потушить горящий автомобиль

Машина загорелась по пути.

Прошлой ночью, около часа, на дороге рядом с селом Кутырлы в Кормиловском районе загорелся автомобиль ВАЗ-2112. На место происшествия после вызова в дежурную часть выехали два боевых расчета. Когда пожарные прибыли, машина была объята пламенем.

Как выяснилось, автомобиль загорелся прямо в дороге. 55-летний владелец пытался сам потушить пожар, но не получилось, в итоге он сам получил серьезные ожоги груди, спины и рук. Мужчину госпитализировали в Кормиловскую Центральную районную больницу.

ГУ МЧС по Омской области:

 — Причиной возгорания автомобиля стала неисправность систем и механизмов транспортного средства.

Оказалось, машина полностью сгорела — восстановить ее уже не получится.

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