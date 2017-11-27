Житель Омской области получил серьезные ожоги, пытаясь потушить горящий автомобиль

Прошлой ночью, около часа, на дороге рядом с селом Кутырлы в Кормиловском районе загорелся автомобиль ВАЗ-2112. На место происшествия после вызова в дежурную часть выехали два боевых расчета. Когда пожарные прибыли, машина была объята пламенем.

Как выяснилось, автомобиль загорелся прямо в дороге. 55-летний владелец пытался сам потушить пожар, но не получилось, в итоге он сам получил серьезные ожоги груди, спины и рук. Мужчину госпитализировали в Кормиловскую Центральную районную больницу.

ГУ МЧС по Омской области:

— Причиной возгорания автомобиля стала неисправность систем и механизмов транспортного средства.