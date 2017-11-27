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07:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «Лексус» сбил пенсионера

ДТП произошло вечером 26 ноября на улице Тайгинская, об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске «Лексус» сбил пенсионера вечером 26 ноября, рассказали в группе пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Тайгинская у дома № 13/4. 36-летний водитель за рулем «Lexus LX470» двигался со стороны улицы Рассветная. В этот момент 60-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

В аварии пострадал пенсионер. Мужчину госпитализировали с, закрытым переломом костей таза и носа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в начале ноября еще один пенсионер пострадал в ДТП. Автоледи сбила 70-летнего мужчину в Бердске. Его госпитализировали с травмой головы.

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