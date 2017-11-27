В Новосибирске «Лексус» сбил пенсионера
ДТП произошло вечером 26 ноября на улице Тайгинская, об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
ДТП произошло вечером 26 ноября на улице Тайгинская, об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В Новосибирске «Лексус» сбил пенсионера вечером 26 ноября, рассказали в группе пропаганды ГИБДД.
Инцидент произошел на улице Тайгинская у дома № 13/4. 36-летний водитель за рулем «Lexus LX470» двигался со стороны улицы Рассветная. В этот момент 60-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода.
В аварии пострадал пенсионер. Мужчину госпитализировали с, закрытым переломом костей таза и носа.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в начале ноября еще один пенсионер пострадал в ДТП. Автоледи сбила 70-летнего мужчину в Бердске. Его госпитализировали с травмой головы.