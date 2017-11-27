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07:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

В центре Челябинска огонь охватил девятиэтажный жилой дом

На месте работает около 10 пожарных машин.

Источник: Аргументы и факты

Огонь охватил квартиру в многоэтажном жилом доме по улице III Интернационала, 69, сообщают очевидцы «АиФ-Челябинск».

Пожар произошел сегодня утром, 27 ноября. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, задействованы около 10 машин. Информация о пострадавших уточняется.

«Возгорание произошло в одной из квартир, в настоящее время больше не располагаем никакой информацией», — прокомментировали в МЧС по Челябинской области.

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