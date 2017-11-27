В центре Челябинска огонь охватил девятиэтажный жилой дом

Пожар произошел сегодня утром, 27 ноября. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, задействованы около 10 машин. Информация о пострадавших уточняется.

«Возгорание произошло в одной из квартир, в настоящее время больше не располагаем никакой информацией», — прокомментировали в МЧС по Челябинской области.