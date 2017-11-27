В Павлодаре выкорчевали все деревья
На месте аллеи вдоль дороги по улице Ткачева и Академика Сатпаева решили проложить тепломагистраль. В итоге 156 молодых деревьев были выкопаны с комом земли, передает «Обозрение недели».
На месте аллеи вдоль дороги по улице Ткачева и Академика Сатпаева решили проложить тепломагистраль. В итоге 156 молодых деревьев были выкопаны с комом земли, передает «Обозрение недели».
Опустевшая аллея вызывает у павлодарцев множество вопросов. Но главный все же — зачем выкопали деревья. Со временем здесь должен был вырасти живой забор. И красиво, и своего рода фильтр.
«Несколько дней назад на этом месте были деревья, и вдруг они исчезли. Интересно, куда подевались. Их не срубили, а выкопали с корнем и увезли в неизвестном направлении», ― говорит местный житель Иван Луговой.
В акимате прокомментировали ситуацию. Объяснили, что саженцы вдоль дороги помешали. На этом месте в скором времени должна появиться тепломагистраль. К раскопкам после расчистки территории уже приступили. Заведующий сектором отдела ЖКХ города Павлодара Ержан Тусупбеков уверяет, что деревьям найдут другое место:
«Мы будем пересаживать их в другие места, а на освободившейся территории будут тянуть тепломагистраль. В данный момент мы выкорчевали 156 тополей и сосен», ― заявил Тусупбеков.
Точных сроков и конкретных мест, куда будет пересажен целый парк, в отделе ЖКХ назвать не смогли. Зато отметили, что выкапывать деревья продолжат. На очереди участок в районе Лесозавода.