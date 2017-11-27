В Павлодаре выкорчевали все деревья

Источник: Newtimes.kz

Опустевшая аллея вызывает у павлодарцев множество вопросов. Но главный все же — зачем выкопали деревья. Со временем здесь должен был вырасти живой забор. И красиво, и своего рода фильтр.

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«Несколько дней назад на этом месте были деревья, и вдруг они исчезли. Интересно, куда подевались. Их не срубили, а выкопали с корнем и увезли в неизвестном направлении», ― говорит местный житель Иван Луговой.

В акимате прокомментировали ситуацию. Объяснили, что саженцы вдоль дороги помешали. На этом месте в скором времени должна появиться тепломагистраль. К раскопкам после расчистки территории уже приступили. Заведующий сектором отдела ЖКХ города Павлодара Ержан Тусупбеков уверяет, что деревьям найдут другое место:

«Мы будем пересаживать их в другие места, а на освободившейся территории будут тянуть тепломагистраль. В данный момент мы выкорчевали 156 тополей и сосен», ― заявил Тусупбеков.