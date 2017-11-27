Два человека пострадали в ДТП со снегоходом в Тайшете
Среди пострадавших в аварии есть несовершеннолетний.
Среди пострадавших в аварии есть несовершеннолетний.
В Тайшете полицейские выясняют обстоятельства ДТП со снегоходом, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает
Авария произошла 26 ноября около 18:30 на пересечении улиц Дальняя и Капустина в Тайшете. По предварительной информации полиции, пьяный 46-летний водитель седана Toyota Corolla не уступил дорогу снегоходу Irbis Dingo под управлением 39-летнего тайшетца.
В результате ДТП водитель снегохода и его 13-летний пассажир пострадали. Их доставили в медучреждение.
Водитель иномарки привлечен к административной ответственности. Его поместили в изолятор временного содержания. Автомобиль поставили на арестплощадку. Проводится проверка.