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07:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

Два человека пострадали в ДТП со снегоходом в Тайшете

Среди пострадавших в аварии есть несовершеннолетний.

В Тайшете полицейские выясняют обстоятельства ДТП со снегоходом, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 26 ноября около 18:30 на пересечении улиц Дальняя и Капустина в Тайшете. По предварительной информации полиции, пьяный 46-летний водитель седана Toyota Corolla не уступил дорогу снегоходу Irbis Dingo под управлением 39-летнего тайшетца.

В результате ДТП водитель снегохода и его 13-летний пассажир пострадали. Их доставили в медучреждение.

Водитель иномарки привлечен к административной ответственности. Его поместили в изолятор временного содержания. Автомобиль поставили на арестплощадку. Проводится проверка.

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