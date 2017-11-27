Пассажира рейса Хабаровск — Москва поймали с гашишным маслом

В дальневосточной столице полицейские задержали пассажира рейса до Москвы, который пытался пронести на борт воздушного судна наркотик. Мужчину с гашишным маслом поймали во время досмотра.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, злоумышленника обнаружили в аэропорту «Новый» в Хабаровске. Мужчина отправлялся во Внуково и взял с собой свёрток с гашишным маслом. Однако тайник оказался ненадёжным и не помог пассажиру избежать уголовной ответственности.

Наркотик у нарушителя закона изъяли в ходе личного досмотра. Вес вещества составил порядка двух граммов. Дознаватели Линейного отдела полиции завели на злоумышленника уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы.