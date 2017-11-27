Пассажира рейса Хабаровск — Москва поймали с гашишным маслом
Мужчина пытался пронести наркотик на борт самолёта.
Мужчина пытался пронести наркотик на борт самолёта.
В дальневосточной столице полицейские задержали пассажира рейса до Москвы, который пытался пронести на борт воздушного судна наркотик. Мужчину с гашишным маслом поймали во время досмотра.
По информации
Наркотик у нарушителя закона изъяли в ходе личного досмотра. Вес вещества составил порядка двух граммов. Дознаватели Линейного отдела полиции завели на злоумышленника уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь фигуранту грозит до трёх лет лишения свободы.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о подобных случаях. Например, житель