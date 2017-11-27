В Екатеринбурге из-за обрыва проводов ЛЭП загорелись гаражи
Также последствиями аварии стали перебои с электричеством в нескольких районах города.
Также последствиями аварии стали перебои с электричеством в нескольких районах города.
В Екатеринбурге накануне поздним вечером горожан напугал мощный взрыв и яркие вспышки света. После этого в некоторых районах пропало электричество. Причиной стал обрыв проводов ЛЭП на улице Автомагистральная.
— Было зафиксировано технологическое нарушение в работе линий электропередачи 110 кВ. Возмущения в электрической сети и кратковременное погашение произошло
Однако, для некоторых горожан последствия были куда серьезнее, чем погасший дома свет и отключенный интернет. Оборвавшиеся провода упали на гаражи, произошло короткое замыкаие, в результате чего боксы загорелись. Прибывшим пожарным пришлось взламывать металлические постройки, чтобы потушить и пролить их.
В МРСК заверили, что ситуация находится под контролем. Причины происшествия устанавливаются.