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08:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за обрыва проводов ЛЭП загорелись гаражи

Также последствиями аварии стали перебои с электричеством в нескольких районах города.

В Екатеринбурге накануне поздним вечером горожан напугал мощный взрыв и яркие вспышки света. После этого в некоторых районах пропало электричество. Причиной стал обрыв проводов ЛЭП на улице Автомагистральная.

— Было зафиксировано технологическое нарушение в работе линий электропередачи 110 кВ. Возмущения в электрической сети и кратковременное погашение произошло из-за действия защит энергообъектов и включения автоматического резервирования. Работа данной автоматики всегда сопровождается громким звуком, — сообщили в межрегиональной распределительной сетевой компании.

Однако, для некоторых горожан последствия были куда серьезнее, чем погасший дома свет и отключенный интернет. Оборвавшиеся провода упали на гаражи, произошло короткое замыкаие, в результате чего боксы загорелись. Прибывшим пожарным пришлось взламывать металлические постройки, чтобы потушить и пролить их.

В МРСК заверили, что ситуация находится под контролем. Причины происшествия устанавливаются.

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