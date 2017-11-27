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08:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках задержали мужчину, которого подозревают в истязании матери

Сын бил женщину два дня.

В Березниках задержали 39-летнего мужчину. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью матери.

Сообщение в полицию поступило из больницы, куда доставили 58-летнюю женщину с травмами головы и тела.

«В ходе проверки установлено, что травмы женщине нанес её ранее судимый, нигде не работающий сын», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ссора возникла на почве совместного застолья. По данным полиции, мужчина избивал мать на протяжении двух дней.

На время следствия подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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