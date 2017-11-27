В Березниках задержали мужчину, которого подозревают в истязании матери
Сын бил женщину два дня.
Сын бил женщину два дня.
В Березниках задержали 39-летнего мужчину. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью матери.
Сообщение в полицию поступило из больницы, куда доставили 58-летнюю женщину с травмами головы и тела.
«В ходе проверки установлено, что травмы женщине нанес её ранее судимый, нигде не работающий сын», — сообщили в
Ссора возникла на почве совместного застолья. По данным полиции, мужчина избивал мать на протяжении двух дней.
На время следствия подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.