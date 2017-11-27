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09:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Не менее двух человек погибли в результате пожара в Шахтах

Не менее двух человек погибли в результате пожара в частном доме в Шахтах.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из домов на улице Челнокова поступила к пожарным 26 ноября в 21.21.

Пожар, площадь которого составила 56 кв. метров, тушили девять человек, было задействовано три единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 21.37. Сообщается, что в результате ЧП есть погибшие.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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