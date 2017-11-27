Не менее двух человек погибли в результате пожара в Шахтах
Не менее двух человек погибли в результате пожара в частном доме в Шахтах.
Не менее двух человек погибли в результате пожара в частном доме в Шахтах.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о возгорании в одном из домов на улице Челнокова поступила к пожарным 26 ноября в 21.21.
Пожар, площадь которого составила 56 кв. метров, тушили девять человек, было задействовано три единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 21.37. Сообщается, что в результате ЧП есть погибшие.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.