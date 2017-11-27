В Красноярске осудили экс-начальника отдела воинской части

В ведомстве сообщили, что бывший начальник обособленного отдела хранения материальных и технических средств службы горючего воинской части 71404 (в настоящее время 58661−31) Евгений Охримович организовал погрузку и вывоз за пределы части, а также реализацию гражданским лицам труб и иного оборудования, входящего в состав полевых магистральных трубопроводов. В результате образовалась недостача на более чем девять миллионов рублей. Охримович пытался скрыть хищения путем фиктивных инвентаризаций.