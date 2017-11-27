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08:28 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске осудили экс-начальника отдела воинской части

КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Бывшего полковника запаса лишили звания и отправили в колонию за продажу частей магистральных трубопроводов гражданским, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщили, что бывший начальник обособленного отдела хранения материальных и технических средств службы горючего воинской части 71404 (в настоящее время 58661−31) Евгений Охримович организовал погрузку и вывоз за пределы части, а также реализацию гражданским лицам труб и иного оборудования, входящего в состав полевых магистральных трубопроводов. В результате образовалась недостача на более чем девять миллионов рублей. Охримович пытался скрыть хищения путем фиктивных инвентаризаций.

«Красноярским гарнизонным военным судом в отношении Охримовича Е. В. вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, согласно решению суда, он лишен воинского звания «полковник», — говорится в сообщении.

Охримович осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Приговор в законную силу пока не вступил.

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