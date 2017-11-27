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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Академгородке три автомобиля перекрыли улицу из-за ДТП

Столкновение иномарок произошло на улице Ионосферная утром 27 ноября, об этом сообщают аварийные комиссары Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Иномарки столкнулись на улице Ионосферная утром 27 ноября. В аварии получили повреждения три машины — «Mazda 3», «Renault Kaptur» и «Honda Accord».

«Хонда» и «Мазда» двигались в сторону улицы Институтская, «Рено» — во встречном направлении. Водитель «Аккорда» остановился для поворота налево, а «Мазда» не успевала затормозить и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Рено».

От удара «Мазду» развернуло и отбросило на «Хонду».

В результате аварии улица оказалась полостью перекрыта.

Девушка-водитель «Мазды» вину признала.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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