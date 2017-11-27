В Академгородке три автомобиля перекрыли улицу из-за ДТП
Столкновение иномарок произошло на улице Ионосферная утром 27 ноября, об этом сообщают аварийные комиссары Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Столкновение иномарок произошло на улице Ионосферная утром 27 ноября, об этом сообщают аварийные комиссары Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Иномарки столкнулись на улице Ионосферная утром 27 ноября. В аварии получили повреждения три машины — «Mazda 3», «Renault Kaptur» и «Honda Accord».
«Хонда» и «Мазда» двигались в сторону улицы Институтская, «Рено» — во встречном направлении. Водитель «Аккорда» остановился для поворота налево, а «Мазда» не успевала затормозить и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Рено».
От удара «Мазду» развернуло и отбросило на «Хонду».
В результате аварии улица оказалась полостью перекрыта.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.