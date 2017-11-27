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08:45 (мск), источник: dostup1.ru

Призывник из Усть-Катава сломал обе ноги перед отправкой на службу

В мотивах поступка парня разбирается прокуратура.

Призывник из Усть-Катава (Челябинская область) госпитализирован с переломами обеих ног после пребывания в сборном пункте «Челябинск-Южный» — парня определили в сухопутные войска, а он хотел в ВДВ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 25 ноября, 23-летний призывник был доставлен в больницу из сборного пункта «Челябинск-Южный» с переломами обеих ног и прооперирован. Как выяснилось, травмы парень получил после прыжка с крыши клуба, расположенного на территории режимного объекта. Молодой человек забрался на здание рано утром по пожарной лестнице и сиганул с высоты около 8−10 метров.

«В причинах этого поступка сейчас разбирается прокуратура. Сложно сказать, почему призывник так сделал. У него есть высшее образование — закончил ЮУрГУ. Хотел служить в десантных войсках, но его после отбора определили в сухопутные», — рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев.

Известно, что в ближайшее время молодой человек должен был направиться в «учебку» в Елань (Свердловская область). По здоровью он был полностью годен к военной службе без каких-либо ограничений. Теперь вопрос о дальнейшей армейской судьбе парня будет решаться после его выздоровления и прокурорской проверки.

Ольга Плеханова.

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