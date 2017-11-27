Призывник из Усть-Катава сломал обе ноги перед отправкой на службу
В мотивах поступка парня разбирается прокуратура.
В мотивах поступка парня разбирается прокуратура.
Призывник из
В субботу, 25 ноября, 23-летний призывник был доставлен в больницу из сборного пункта «Челябинск-Южный» с переломами обеих ног и прооперирован. Как выяснилось, травмы парень получил после прыжка с крыши клуба, расположенного на территории режимного объекта. Молодой человек забрался на здание рано утром по пожарной лестнице и сиганул с высоты около 8−10 метров.
«В причинах этого поступка сейчас разбирается прокуратура. Сложно сказать, почему призывник так сделал. У него есть высшее образование — закончил ЮУрГУ. Хотел служить в десантных войсках, но его после отбора определили в сухопутные», — рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев.
Известно, что в ближайшее время молодой человек должен был направиться в «учебку» в Елань (Свердловская область). По здоровью он был полностью годен к военной службе без
Ольга Плеханова.