В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человека
Жильцов эвакуируют.
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Жильцов эвакуируют.
Утром 27 ноября в Челябинске на улице 3 Интернационала загорелось общежитие. Спасатели проводят эвакуацию.
«Горит общежитие на 3 Интернационала, уже 12 пожарных и 8 скорых», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
По данным 74.ru, погибли два человека. Получить оперативный комментарий в