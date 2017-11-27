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08:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человека

Жильцов эвакуируют.

Утром 27 ноября в Челябинске на улице 3 Интернационала загорелось общежитие. Спасатели проводят эвакуацию.

«Горит общежитие на 3 Интернационала, уже 12 пожарных и 8 скорых», — пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

По данным 74.ru, погибли два человека. Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального ГУ МЧС на момент публикации новости «Уралинформбюро» не удалось.

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