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09:11 (мск), источник: РИА Новости

Полиция в Омске возбудила дело на удерживавшего годовалого мальчика мужчину

НОВОСИБИРСК, 27 ноя — РИА Новости. Полицейские в Омске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ранившего ножом женщину и удерживавшего ее годовалого ребенка, проверку проводит СК.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщали в полиции, вечером 26 ноября в Омске в квартире жилого дома по улице 2-й Солнечной находились 24-летний мужчина, его 19-летняя сожительница и их однолетний и трехлетний сыновья. К ним пришел 23-летний ранее неоднократно судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков мужчина. Произошел конфликт, во время которого старшего ребенка хозяин квартиры вывел в коридор, гость ударил ножом женщину, а затем, увидев прибывшего участкового, заперся в одной из комнат с годовалым ребенком.

По данным УМВД, прибывший на место участковый Алексей Труус около получаса вел переговоры с вооруженным ножом мужчиной, находившимся в состоянии наркотического опьянения, в результате чего тот сам передал малыша полицейскому.

«Сотрудники полиции по факту нанесения ранения женщине возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Будет решен вопрос о его заключении под стражу», — сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

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Он добавил, что материалами, касающимися удержания мужчиной годовалого мальчика, занимаются сотрудники Следственного управления СК РФ по Омской области.

СУСК в свою очередь сообщает, что следователи проводят доследственную проверку. В СК отметили, что во время переговоров с полицейским мужчина не высказывал угроз ребенку и ничего не требовал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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