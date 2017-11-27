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09:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии судебный пристав задержал преступника, находившегося в федеральном розыске

УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Стерлитамаке судебный пристав задержал гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

При осуществлении пропускного режима в здании участка мировых судей города он выявил и задержал 28-летнего преступника, находившегося в федеральном розыске за совершение кражи. Злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.

По информации ведомства, с начала 2017 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов структурных подразделений регионального Управления ФССП России задержали 212 лиц, находящихся в розыске, в том числе 23 человека, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений.

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