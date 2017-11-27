Под Светлым сгорел дачный дом
В одном из садовых товариществ в Светловском городском округе случился пожар. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
В одном из садовых товариществ в Светловском городском округе случился пожар. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
Сообщение о том, что на территории СНТ «Энергетик» горит дачный дом, поступило в экстренные службы в 11.12 в воскресенье. Крытый шифером домик размерами 5×5 метров сгорел полностью.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет