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10:27 (мск), источник: Новый Калининград

Под Светлым сгорел дачный дом

В одном из садовых товариществ в Светловском городском округе случился пожар. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Новый Калининград

Сообщение о том, что на территории СНТ «Энергетик» горит дачный дом, поступило в экстренные службы в 11.12 в воскресенье. Крытый шифером домик размерами 5×5 метров сгорел полностью.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-31 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

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