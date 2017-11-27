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09:09 (мск), источник: Интерфакс

Пять внедорожников Mercedes Gelandewagen сгорели в автосервисе в Москве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Пять автомобилей Mercedes Gelandewagen сгорели накануне в автосервисе на западе Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции.

«В воскресенье в 23:00 по адресу: Кутузовский проезд, д. 16, стр. 16, в двухэтажном кирпичном здании автосервиса произошел пожар на общей площади около 500 кв. метров, в результате которого полностью выгорели пять автомобилей Mercedes-Benz G500″, владельцы которых устанавливаются», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, ночью пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка, добавил он.

Со своей стороны осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что ущерб от пожара может составлять более 20 млн рублей.

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