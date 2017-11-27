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09:04 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале убежавший от хозяев пес напал на девочку: ребенку выплатят компенсацию

На Среднем Урале владельцы собаки выплатят компенсацию маленькой девочке, которую покусал их пес.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 7 августа этого года на 7-летнюю девочку во дворе дома в Новой Ляле напала собака, убежавшая от хозяев, которые перед выгулом не надели на животное ни поводок, ни намордник. В результате ребенку были причинены телесные повреждения в виде рваной раны голени.

Учитывая, что девочка сильно испугалась, прокуратура района направила иск в Новолялинский районный суд к владельцам собаки о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Суд обязал хозяев агрессивного пса выплатить в качестве компенсации 3 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Подмосковье маленькая девочка пострадала от укусов собак. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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