На Среднем Урале убежавший от хозяев пес напал на девочку: ребенку выплатят компенсацию

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 7 августа этого года на 7-летнюю девочку во дворе дома в Новой Ляле напала собака, убежавшая от хозяев, которые перед выгулом не надели на животное ни поводок, ни намордник. В результате ребенку были причинены телесные повреждения в виде рваной раны голени.