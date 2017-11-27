На Среднем Урале убежавший от хозяев пес напал на девочку: ребенку выплатят компенсацию
На Среднем Урале владельцы собаки выплатят компенсацию маленькой девочке, которую покусал их пес.
На Среднем Урале владельцы собаки выплатят компенсацию маленькой девочке, которую покусал их пес.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 7 августа этого года на 7-летнюю девочку во дворе дома в Новой Ляле напала собака, убежавшая от хозяев, которые перед выгулом не надели на животное ни поводок, ни намордник. В результате ребенку были причинены телесные повреждения в виде рваной раны голени.
Учитывая, что девочка сильно испугалась, прокуратура района направила иск в Новолялинский районный суд к владельцам собаки о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Суд обязал хозяев агрессивного пса выплатить в качестве компенсации 3 тыс. руб.
Как сообщало Накануне.RU, недавно в Подмосковье маленькая девочка пострадала от укусов собак. Следственный комитет возбудил уголовное дело.