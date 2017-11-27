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08:56 (мск), источник: Интерфакс

Виновник ДТП с двумя жертвами приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения в Свердловской области

Екатеринбург. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сысертский районный суд Свердловской области вынес приговор водителю легковушки, из-за действий которого два человека погибли, еще один пострадал в дорожной аварии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

Установлено, что утром 27 ноября прошлого года подсудимый управлял автомобилем «Ниссан Альмера», который принадлежал его знакомому. На 163 км автодороги М-5 Урал водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Сандеро».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Рено Сандеро» погибли на месте.

Владелец «Ниссана» получил травмы.

Он признан виновным по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на три года.

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