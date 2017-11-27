Виновник ДТП с двумя жертвами приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения в Свердловской области

Установлено, что утром 27 ноября прошлого года подсудимый управлял автомобилем «Ниссан Альмера», который принадлежал его знакомому. На 163 км автодороги М-5 Урал водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Сандеро».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Рено Сандеро» погибли на месте.

Владелец «Ниссана» получил травмы.