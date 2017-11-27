Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
Соцсети Украины эмоционально ответили на призыв Порошенко к РФ
Иностранцы могут отказаться от Украины - Ильясов
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8День благодарения
08:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Чайковском у многоэтажного дома была найдена мертвой 27-летняя девушка

Причины ее смерти устанавливаются.

26 ноября на улице в Чайковском обнаружили труп местной жительницы. Как в соцсетях сообщают очевидцы, тело девушки было найдено около многоэтажного дома на улице Сосновая.

— Погибшей оказалась 27-летняя девушка, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Причины произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Перми ищут очевидцев падения мужчины с моста. В ночь на воскресенье на телефон «02» позвонил неизвестный и сообщил, что он видел, как с Камского коммунального моста упал мужчина. Сотрудники транспортной полиции осмотрели указанный район, но не обнаружили тела. Сейчас они устанавливают личность звонившего. Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или стал очевидцем этого происшествия, просят сообщить об этом по телефону дежурной части Пермского линейного отдела МВД России на транспорте 230−27−80.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Житель Омска порезал ножом девушку и взял в заложники ее годовалого сына
В красноярском заповеднике «Столбы» сделали минифильм из кадров фотоловушки
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Богусевич прокомментировала свою победу на «Детском Евровидении»
В Совете Европы допустили отмену антироссийских санкций
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Продюсеры приостановили съемки «Карточного домика» из-за Спейси
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь