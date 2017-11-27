В Чайковском у многоэтажного дома была найдена мертвой 27-летняя девушка

Напомним, в Перми ищут очевидцев падения мужчины с моста. В ночь на воскресенье на телефон «02» позвонил неизвестный и сообщил, что он видел, как с Камского коммунального моста упал мужчина. Сотрудники транспортной полиции осмотрели указанный район, но не обнаружили тела. Сейчас они устанавливают личность звонившего. Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или стал очевидцем этого происшествия, просят сообщить об этом по телефону дежурной части Пермского линейного отдела МВД России на транспорте 230−27−80.