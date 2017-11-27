В Чайковском у многоэтажного дома была найдена мертвой 27-летняя девушка
Причины ее смерти устанавливаются.
Причины ее смерти устанавливаются.
26 ноября на улице в Чайковском обнаружили труп местной жительницы. Как в соцсетях сообщают очевидцы, тело девушки было найдено около многоэтажного дома на улице Сосновая.
— Погибшей оказалась 27-летняя девушка, — сообщили в
Напомним, в Перми ищут очевидцев падения мужчины с моста. В ночь на воскресенье на телефон «02» позвонил неизвестный и сообщил, что он видел, как с Камского коммунального моста упал мужчина. Сотрудники транспортной полиции осмотрели указанный район, но не обнаружили тела. Сейчас они устанавливают личность звонившего. Всех, кто располагает