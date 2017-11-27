Житель Омской области разбил машину и солгал, что ее угнали
Мужчина отделался довольно легко — штрафом в 10 тысяч рублей.
Мужчина отделался довольно легко — штрафом в 10 тысяч рублей.
Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Как было установлено в суде, 6 августа этого года мужчина ехал по грунтовой дороге из поселка Комсомольский. Однако в пути он не справился с управлением и вылетел с дороги, а автомобиль перевернулся и разбился.
Сельчанин убежал с места аварии, после чего испугался ответственности и решил солгать. Он обратился в полицию с сообщением об угоне своего автомобиля.
Однако вскоре полиция выяснила, что мужчина выдумал эту историю и совершил заведомо ложный донос о преступлении. За это Исилькульский городской суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.