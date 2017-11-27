В Уфе в ДТП с участием «Тойоты» и «Киа» пострадали три человека
УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе поздно вечером 25 ноября произошло ДТП с участием двух иномарок. По информации
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УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе поздно вечером 25 ноября произошло ДТП с участием двух иномарок. По информации
В аварии пострадали водитель «Тойоты» и две 20-летние пассажирки «Киа». Им оказана медицинская помощь.
В ведомстве призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД: не нарушать установленный скоростной режим, выдерживать дистанцию, избегать резких маневров и выполнять предписания дорожных знаков.