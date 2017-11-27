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08:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в ДТП с участием «Тойоты» и «Киа» пострадали три человека

УФА, 27 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе поздно вечером 25 ноября произошло ДТП с участием двух иномарок. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, напротив дома № 6/8 по улице Кавказской 21-летний водитель за рулем «Тойоты Камри» выезжал со двора. В этот момент он столкнулся с ехавшей по улице Софьи Перовской «Киа Серато» под управлением 20-летней девушки.

В аварии пострадали водитель «Тойоты» и две 20-летние пассажирки «Киа». Им оказана медицинская помощь.

В ведомстве призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД: не нарушать установленный скоростной режим, выдерживать дистанцию, избегать резких маневров и выполнять предписания дорожных знаков.

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