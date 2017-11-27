На улице Островского «Мерседес» врезался в столб
На улице Островского областного центра легковой автомобиль марки «Мерседес» врезался в столб.
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На улице Островского областного центра легковой автомобиль марки «Мерседес» врезался в столб.
Как сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте», авария произошла вечером в воскресенье.
По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Сведений о других участниках аварии нет.