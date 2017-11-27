В Екатеринбурге кондуктор выставила на мороз ребенка-инвалида

Инцидент произошел 23 ноября. По данным областной прокуратуры, школьник сел в автобус маршрута № 09 на остановке «Таганский ряд» и оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором в 14 часов 7 минут. Несмотря на это, кондуктор вновь потребовала от ребенка оплаты проезда и даже после предъявления билета высадила мальчика-инвалида на остановке Пехотинцев, за полпути до его дома.