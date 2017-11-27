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09:19 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге кондуктор выставила на мороз ребенка-инвалида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с высадкой ребенка-инвалида 1 группы из маршрутного автобуса, несмотря на предъявление им оплаченного билета.

Инцидент произошел 23 ноября. По данным областной прокуратуры, школьник сел в автобус маршрута № 09 на остановке «Таганский ряд» и оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором в 14 часов 7 минут. Несмотря на это, кондуктор вновь потребовала от ребенка оплаты проезда и даже после предъявления билета высадила мальчика-инвалида на остановке Пехотинцев, за полпути до его дома.

«В ходе проверки прокуратурой г. Екатеринбурга у компании-перевозчика будет истребована необходимая документация, касающаяся организации перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

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