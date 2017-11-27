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09:22 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле усилен контроль за ситуацией по распространению инфекционных заболеваний животных

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров провел внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой выработали меры по предупреждению распространения на территории города африканской чумы свиней (АЧС), сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

Так, члены комиссии обсудили обострившуюся эпидемиологическую ситуацию с распространением инфекционного заболевания, сложившуюся в ряде соседних областей. На сегодняшний день Свердловская область находится в «кольце» неблагополучных регионов — Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации ветеринаров, сообщений о случаях проникновения АЧС в Свердловскую область пока не поступало. В муниципалитете действует комплексный план по предупреждению опасных инфекций. Специалистами государственной ветслужбы усилен мониторинг за ситуацией на предприятиях, осуществляющих ввоз мяса и животных на территорию Нижнего Тагила. Более 250 проб, отобранных на мясоперерабатывающих предприятиях и свиноводческих комплексах, наличия вирусной инфекции не выявили.

Ветеринары ведут учет поголовья свиней и в личных подсобных хозяйствах, информируют население о мерах профилактики, поскольку при установлении диагноза «африканская чума свиней» хотя бы у одной особи, на неблагополучный пункт накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции и в радиусе до 20 км уничтожается все свинопоголовье, продукция свиноводства и корма. Малоценный инвентарь также подлежит изъятию.

На заседании было принято решение об ужесточении контроля за качеством мясной продукции в местах розничной торговли. Валерий Суров дал поручение обратиться в районные прокуратуры с запросом о проведении внеплановых проверок торговых объектов, реализующих мясо свиней. В пресс-службе также напоминают, что каждый покупатель имеет право попросить продавца предоставить документы, подтверждающие происхождение и качество товара.

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