В Нижнем Тагиле усилен контроль за ситуацией по распространению инфекционных заболеваний животных

Так, члены комиссии обсудили обострившуюся эпидемиологическую ситуацию с распространением инфекционного заболевания, сложившуюся в ряде соседних областей. На сегодняшний день Свердловская область находится в «кольце» неблагополучных регионов — Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации ветеринаров, сообщений о случаях проникновения АЧС в Свердловскую область пока не поступало. В муниципалитете действует комплексный план по предупреждению опасных инфекций. Специалистами государственной ветслужбы усилен мониторинг за ситуацией на предприятиях, осуществляющих ввоз мяса и животных на территорию Нижнего Тагила. Более 250 проб, отобранных на мясоперерабатывающих предприятиях и свиноводческих комплексах, наличия вирусной инфекции не выявили.

Ветеринары ведут учет поголовья свиней и в личных подсобных хозяйствах, информируют население о мерах профилактики, поскольку при установлении диагноза «африканская чума свиней» хотя бы у одной особи, на неблагополучный пункт накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции и в радиусе до 20 км уничтожается все свинопоголовье, продукция свиноводства и корма. Малоценный инвентарь также подлежит изъятию.