В Нижнем Тагиле усилен контроль за ситуацией по распространению инфекционных заболеваний животных
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров провел внеочередное заседание
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров провел внеочередное заседание
Так, члены комиссии обсудили обострившуюся эпидемиологическую ситуацию с распространением инфекционного заболевания, сложившуюся в ряде соседних областей. На сегодняшний день Свердловская область находится в «кольце» неблагополучных регионов — Тюменской, Курганской, Челябинской областей и
По информации ветеринаров, сообщений о случаях проникновения АЧС в Свердловскую область пока не поступало. В муниципалитете действует комплексный план по предупреждению опасных инфекций. Специалистами государственной ветслужбы усилен мониторинг за ситуацией на предприятиях, осуществляющих ввоз мяса и животных на территорию Нижнего Тагила. Более 250 проб, отобранных на мясоперерабатывающих предприятиях и свиноводческих комплексах, наличия вирусной инфекции не выявили.
Ветеринары ведут учет поголовья свиней и в личных подсобных хозяйствах, информируют население о мерах профилактики, поскольку при установлении диагноза «африканская чума свиней» хотя бы у одной особи, на неблагополучный пункт накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции и в радиусе до 20 км уничтожается все свинопоголовье, продукция свиноводства и корма. Малоценный инвентарь также подлежит изъятию.
На заседании было принято решение об ужесточении контроля за качеством мясной продукции в местах розничной торговли. Валерий Суров дал поручение обратиться в районные прокуратуры с запросом о проведении внеплановых проверок торговых объектов, реализующих мясо свиней. В