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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности убийства судьи в Башкирии

16 ноября во время охоты прокурор Мечетлинского района Башкирии Динар Шакиров случайно застрелил своего друга, 41-летнего судью из Белокатайского района республики.

В тот злополучный день трое приятелей отправились добывать косулю.

Спустя десять дней прокурор рассказал, как все было.

— Я не мог такого предполагать, сам от этого в шоке, — рассказал Динар Шакиров корреспондентам федерального телеканала «Россия 24». — Здесь мы жили, на втором этаже, были друзьями. Дружили семьями. Как так получилось, я не знаю, почему.

По версии прокурора, рассказанной журналистам, они укрылись в мелколесье от стада косуль и сделал выстрел в их сторону, чтобы они побежали в сторону елок. Автомобиль должен был ехать вдоль трассы, но почему-то они свернули в другую сторону. Прокурор, сделавший выстрел, уверен, что это роковая случайность.

Пуля прошла через заднее правое стекло и попала сначала в плечо, а потом в шею. Следком возбудил уголовное дело за «Причинение смерти по неосторожности».

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