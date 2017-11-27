Стали известны подробности убийства судьи в Башкирии
16 ноября во время охоты прокурор Мечетлинского района Башкирии Динар Шакиров случайно застрелил своего друга, 41-летнего судью из Белокатайского района республики.
16 ноября во время охоты прокурор Мечетлинского района Башкирии Динар Шакиров случайно застрелил своего друга, 41-летнего судью из Белокатайского района республики.
В тот злополучный день трое приятелей отправились добывать косулю.
Спустя десять дней прокурор рассказал, как все было.
— Я не мог такого предполагать, сам от этого в шоке, — рассказал Динар Шакиров корреспондентам федерального телеканала «Россия 24». — Здесь мы жили, на втором этаже, были друзьями. Дружили семьями. Как так получилось, я не знаю, почему.
По версии прокурора, рассказанной журналистам, они укрылись в мелколесье от стада косуль и сделал выстрел в их сторону, чтобы они побежали в сторону елок. Автомобиль должен был ехать вдоль трассы, но
Пуля прошла через заднее правое стекло и попала сначала в плечо, а потом в шею. Следком возбудил уголовное дело за «Причинение смерти по неосторожности».