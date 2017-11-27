В Пермском зоопарке погиб детёныш белого медведя

В зоопарке Перми погиб белый медвежонок. Молодая медведица Милка родила на месяц раньше срока.

«К глубокому сожалению всех сотрудников зоопарка детеныш Милы, который родился в ночь на 14 ноября, погиб. Для установления причины гибели малыша были просмотрены видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в родильной берлоге», — рассказали в зоопарке.

Специалисты, просмотрев запись, пришли к выводу, что причиной трагедии стала неопытность мамы. Милка рожала около 4 часов и явно не понимала, что с ней происходит, не находила себе места. Медведица передвигалась по берлоге.

«Детёныш появился на свет в ближнем к камере углу, где пол, к сожалению, в объектив видеокамеры не попадал. Поэтому самого малыша на записи не оказалось, и непонятно, что именно побудило Милку практически сразу убить и съесть его. Возможно, Милка среагировала на движение или крик детёныша, как на живую добычу. Возможно, детёныш родился неполноценным — по найденным утром остаткам малыша определили, что он имел очень малый вес, да и родился на месяц раньше, чем мы ожидали, но живым», — рассказали в зоопарке.

Специалисты надеются, что в следующем году Милка родит здоровое потомство.

После неудачных родов Милу вновь соединили с другими медведями — Сэрику и Амдермой.