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10:29 (мск), источник: Новый Калининград

Житель Зеленоградска поджег жилой дом и пытался ограбить другой

В Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Новый Калининград

В доме на улице Первомайской сработала охранно-пожарная сигнализация, входная дверь была разбита. Группа задержания вневедомственной охраны обнаружила в здании подозреваемого, который пытался похитить имущество. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Зеленоградска.

Как выяснилось позже, часом ранее подозреваемый совершил еще одно преступление — поджог жилого дома. По данным фактам возбуждено сразу два уголовных дела по статьям 158 (кража), 167 (поджог) Уголовного Кодекса РФ.

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