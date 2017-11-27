Житель Зеленоградска поджег жилой дом и пытался ограбить другой
В Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
В Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
В доме на улице Первомайской сработала
Как выяснилось позже, часом ранее подозреваемый совершил еще одно преступление — поджог жилого дома. По данным фактам возбуждено сразу два уголовных дела по статьям 158 (кража), 167 (поджог) Уголовного Кодекса РФ.