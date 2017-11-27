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12:00 (мск), источник: АиФ Калининград

Житель Черняховска чуть не лишился автомобиля из-за укуса осы

Житель Черняховска чуть не лишился автомобиля из-за укуса осы. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

47-летний местный житель решил продать свой автомобиль «ГАЗ». Покупатель нашелся быстро, мужчины договорились о встрече.

«По предварительным данным, во время встречи с потенциальным покупателем, владельца “Волги” укусила оса, в результате чего у него развилась аллергическая реакция. Почувствовав недомогание, продавец отдал ключи и документы клиенту, предупредив, что заберет деньги после выздоровления», — сообщили в полиции.

Однако покупатель оказался не совсем честен — деньги он не заплатил, автомобиль не вернул.

Лжепокупателем оказался ранее неоднократно судимый житель Полесского района. К моменту задержания он успел продать машину на авторазборку. Сотрудники полиции изъяли «Волгу» и вернули ее владельцу.

За такое мошенничество мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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