Житель Черняховска чуть не лишился автомобиля из-за укуса осы

47-летний местный житель решил продать свой автомобиль «ГАЗ». Покупатель нашелся быстро, мужчины договорились о встрече.

«По предварительным данным, во время встречи с потенциальным покупателем, владельца “Волги” укусила оса, в результате чего у него развилась аллергическая реакция. Почувствовав недомогание, продавец отдал ключи и документы клиенту, предупредив, что заберет деньги после выздоровления», — сообщили в полиции.

Однако покупатель оказался не совсем честен — деньги он не заплатил, автомобиль не вернул.

Лжепокупателем оказался ранее неоднократно судимый житель Полесского района. К моменту задержания он успел продать машину на авторазборку. Сотрудники полиции изъяли «Волгу» и вернули ее владельцу.