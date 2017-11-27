В Чимишлийском районе обнаружили свиную чуму

Как сообщили в Национальном агентстве продбезопасности, для подтверждения данных образцы мяса направили на исследование в Испанию.



В начале ноября очаг свиной чумы зарегистрировали в селе Паланка района Штефан-Водэ. Сейчас там действует карантин и оборудованы санитарные фильтры.