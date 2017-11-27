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09:58 (мск), источник: Publika.md

В Чимишлийском районе обнаружили свиную чуму

Свиную чуму обнаружили в Чимишлийском районе. Там охотники застрелили восьмерых кабанов и отправили мясо на проверку. У троих животных нашли вирус.

Источник: Publika.md

Как сообщили в Национальном агентстве продбезопасности, для подтверждения данных образцы мяса направили на исследование в Испанию.

В начале ноября очаг свиной чумы зарегистрировали в селе Паланка района Штефан-Водэ. Сейчас там действует карантин и оборудованы санитарные фильтры.

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