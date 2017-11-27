В Чимишлийском районе обнаружили свиную чуму
Свиную чуму обнаружили в Чимишлийском районе. Там охотники застрелили восьмерых кабанов и отправили мясо на проверку. У троих животных нашли вирус.
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Свиную чуму обнаружили в Чимишлийском районе. Там охотники застрелили восьмерых кабанов и отправили мясо на проверку. У троих животных нашли вирус.
Как сообщили в Национальном агентстве продбезопасности, для подтверждения данных образцы мяса направили на исследование в Испанию.
В начале ноября очаг свиной чумы зарегистрировали в селе Паланка района