Грабителю банков дали 1,5 года за дерзкий побег из суда

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Виталия Г. и Дмитрия П. Оба обвинялись в разбойных нападениях и 18 апреля совершили побег из здания суда. Дмитрию П. удалось скрыться на автомобиле, в котором его ждал пособник. Через 2 недели преступника задержали в Новосибирске. Второго поймали у самых дверей.

В суде установлено, что грабители банков во время судебного процесса решили совершить побег. Дмитрий П. связался по телефону с пособником, который согласился помочь. Роль пособника заключалась в покупке автомобиля, предназначенного для побега. На предложение пособник согласился, после чего знакомые злоумышленника из Украины перечисли на банковскую карту водителя 100 тысяч рублей.

18 апреля после окончания судебного процесса, дождавшись, когда охранники открыли двери, преступники оттолкнули конвоиров и побежали к выходу из здания суда. Дмитрию П. удалось скрыться на поджидающей машине, а Виталий Г. был задержан. В суде оба свою вину признали частично — написали явку с повинной.

Суд приговорил Дмитрия П. и Виталия Г. к полутора годам лишения свободы, а пособнику-водителю дали один год в колонии поселения.

«По факту побега из-под стражи начальником ГУ МВД по региону Юрием Стерликовым была назначена служебная проверка с целью установления всех обстоятельств побега. Сотрудники, допустившие побег, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

Добавим, что на счету банды, в которую входили оба беглеца, целая серия грабежей и разбоев. Грабителями оказались граждане Украины и Молдовы. На их счету 34 преступления — разбои, грабежи, незаконное хранение оружия и боеприпасов, кражи в особо крупном размере. Сумма похищенного — десятки миллионов рублей.