Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Умер Дмитрий Хворостовский
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Военный переворот в Зимбабве
10:08 (мск), источник: dostup1.ru

Житель Миасса задохнулся в садовом домике во время пожара

Возгорание началось в бане, когда хозяин участка уже отдыхал в доме.

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются причины пожара на садовом участке в СНТ «Золотая долина-1», во время которого погиб человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу местного пожарно-спасательного гарнизона.

Инцидент произошел около часу ночи в воскресенье, 26 ноября. К месту происшествия были направлены боевые расчеты 16, 29 и 47 пожарно-спасательных частей.

«Установлено, что возгорание началось в деревянной бане площадью 20 квадратных метров, затем огненная стихия ринулась на дом, стоящий в непосредственной близости. В результате пожара баня уничтожена полностью. Повреждены кровля, потолок и стены дома. Во время обследования дома в одной из комнат было найдено тело мужчины, предположительно хозяина участка. Он отравился продуктами горения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Челябинцев заставляют переезжать из аварийных домов через суд
Челябинская область продолжит финансировать конькобежку Фаткулину
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Опрос: россияне предложили обучать школьников навыкам общения
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь