Эвакуированных из челябинского общежития людей разместили в школе

По данным ГУМЧС России по региону, в понедельник в 08.44 (06.44 мск) произошло загорание в Челябинске на улице 3 Интернационала, 59.

Читайте также В Челябинске при пожаре в общежитии погибли два человека

Как сообщала городская служба спасения, по предварительным данным, при пожаре погибли два человека, еще двое были госпитализированы, еще троим была оказана медпомощь на месте. Пожар произошел в здании девятиэтажного общежития, его высота — 27 метров, очаг возгорания находился на 2 этаже.

«В 09.20 (07.20 мск) открытое горение ликвидировано, проведена эвакуация 90 человек, определено место временного размещения эвакуированных — школа № 8 (улица 3 Интернационала, 61)», — говорится в сообщении.

Причина пожара, количество пострадавших уточняется, сообщает ГУМЧС.

На тушение пожара было привлечено 72 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 50 человека и 16 единиц техники, добавляется в сообщении.

В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону РИА Новости рассказали, что погибшие в результате пожара — мужчина и женщина, они проживали в той комнате, где находился очаг возгорания.