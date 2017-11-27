Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Названа «Мисс Вселенная – 2017» (фото)
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10:46 (мск), источник: Фонтанка

Две торговые точки горели в Петербурге утром понедельника

Сразу два объекта торговли сгорели в Петербурге утром 27 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС Северной столицы, в восемь утра огнеборцев вызвали на проспект Художников, 26.

«Выгорел продуктовый ларёк размером 2×3 метра с неустановленным количеством продукции», — отметили в ведомстве.

За два часа до этого полыхал торговый павильон в Московском районе, на проспекте Юрия Гагарина, 34, корпус 3.

В обоих случаях никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как инвалиды творчески прогнали мальчика Бананана
Досоветские улицы
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Опрос: россияне предложили обучать школьников навыкам общения
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь