Две торговые точки горели в Петербурге утром понедельника
Сразу два объекта торговли сгорели в Петербурге утром 27 ноября.
Сразу два объекта торговли сгорели в Петербурге утром 27 ноября.
Как сообщили в ГУ МЧС Северной столицы, в восемь утра огнеборцев вызвали на проспект Художников, 26.
«Выгорел продуктовый ларёк размером 2×3 метра с неустановленным количеством продукции», — отметили в ведомстве.
За два часа до этого полыхал торговый павильон в Московском районе, на проспекте Юрия Гагарина, 34, корпус 3.
В обоих случаях никто не пострадал.