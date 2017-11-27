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10:23 (мск), источник: Югополис

В аварии под Новороссийском погибла женщина, пострадал ребенок

26 ноября в районе поселка Горный под Новороссийском попали в аварию три машины: два BMW и «Лада Калина». Очевидцы считают, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога.

Как сообщает «Наша газета», на месте происшествия работали три бригады «скорой помощи». Пассажиры «Лады Калины» (мать, отец и ребенок) доставлены в больницу, пятилетний мальчик на момент госпитализации находился в стабильном состоянии.

68-летняя пассажирка BMW погибла.

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