12 черных банкиров нанесли жителям Иркутска ущерб в 13 млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудники УБЭП регионального Главка МВД совместно со следователями следственной части Главного следственного управления регионального МВД, при взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области задержали 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Ущерб от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», максимальная санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По имеющимся сведениям, участники криминальной схемы проводили банковские операции по обналичиванию денег без
«По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей», — отметили в ведомстве.
В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60-ти печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
По данному факту сотрудниками следственной части Главного следственного управления МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 172 УК РФ.