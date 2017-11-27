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10:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

12 черных банкиров нанесли жителям Иркутска ущерб в 13 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники УБЭП регионального Главка МВД совместно со следователями следственной части Главного следственного управления регионального МВД, при взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области задержали 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Ущерб от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», максимальная санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

По имеющимся сведениям, участники криминальной схемы проводили банковские операции по обналичиванию денег без каких-либо разрешительных документов.

«По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60-ти печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

По данному факту сотрудниками следственной части Главного следственного управления МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 172 УК РФ.

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