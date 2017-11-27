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10:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Подозреваемых в незаконном обналичивании денег задержали в Приангарье

В Иркутской области пресекли деятельность организованной группы из 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает 27 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемые обналичивали деньги без разрешительных документов. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейские и оперативники ФСБ одновременно провели 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Правоохранители изъяли документацию, более 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Пятеро основных участников группировки задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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