Подозреваемых в незаконном обналичивании денег задержали в Приангарье

Как сообщает 27 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемые обналичивали деньги без разрешительных документов. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей.

В Иркутске и Шелеховском районе полицейские и оперативники ФСБ одновременно провели 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Правоохранители изъяли документацию, более 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.