Подозреваемых в незаконном обналичивании денег задержали в Приангарье
В Иркутской области пресекли деятельность организованной группы из 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В Иркутской области пресекли деятельность организованной группы из 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает 27 ноября 2017 года
В Иркутске и Шелеховском районе полицейские и оперативники ФСБ одновременно провели 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Правоохранители изъяли документацию, более 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Пятеро основных участников группировки задержаны в порядке статьи 91