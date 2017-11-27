Улов на десятки тысяч: в Крыму поймали браконьера

«По результатам проведенных мероприятий на месте совершенного правонарушения обнаружены и изъяты два вентеря (рыболовная снасть — ред.), порядка тысячи экземпляров черноморской креветки, около 100 экземпляров бычка и 150 представителей других видов рыб. По предварительным оценкам сумма нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам составила около 25 тыс рублей», — рассказали в ведомстве.
В отношении браконьера составлен админпротокол, по завершении расследования дело будет передано в суд.
По информации пресс-службы, за два месяца четвертого квартала года пограничники зафиксировали 80 фактов нарушения правил рыболовства. Нарушителей привлекли к ответственности.
Незаконно выловленные креветки.