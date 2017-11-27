За сутки в регионе сгорели три автомобиля

Источник: РИАЦ

Ночью неизвестные в Ворошиловском районе Волгограда на улице Ленинградская подожгли ВАЗ-2106. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 2 часа ночи. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что горит салон внутри на площади 1 квадратный метр. Огонь был потушен в считанные минуты.

А уже через два часа — сегодня в 4 утра — аналогичный случай произошел в Волжском. На улице Энгельса в автомобиле Мазда-6 горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня.