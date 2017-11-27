За сутки в регионе сгорели три автомобиля
В двух случая имел место поджог, а в одном — причиной стала неисправная электропроводка.
В двух случая имел место поджог, а в одном — причиной стала неисправная электропроводка.
Ночью неизвестные в Ворошиловском районе Волгограда на улице Ленинградская подожгли ВАЗ-2106. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера
А уже через два часа — сегодня в 4 утра — аналогичный случай произошел в Волжском. На улице Энгельса в автомобиле Мазда-6 горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 13-й
Еще одна иномарка сгорела вчера в Камышинском районе Волгоградской области. В городе Петров Вал в районе кладбища на обочине автодороги вспыхнул автомобиль Ауди-100 1992 года выпуска. Огонь охватил 4 квадратных метра. в огне никто не пострадал, пожарные потушили возгорание. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.