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10:49 (мск), источник: РИАЦ

За сутки в регионе сгорели три автомобиля

В двух случая имел место поджог, а в одном — причиной стала неисправная электропроводка.

Источник: РИАЦ

Ночью неизвестные в Ворошиловском районе Волгограда на улице Ленинградская подожгли ВАЗ-2106. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 2 часа ночи. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что горит салон внутри на площади 1 квадратный метр. Огонь был потушен в считанные минуты.

А уже через два часа — сегодня в 4 утра — аналогичный случай произошел в Волжском. На улице Энгельса в автомобиле Мазда-6 горел моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня.

Еще одна иномарка сгорела вчера в Камышинском районе Волгоградской области. В городе Петров Вал в районе кладбища на обочине автодороги вспыхнул автомобиль Ауди-100 1992 года выпуска. Огонь охватил 4 квадратных метра. в огне никто не пострадал, пожарные потушили возгорание. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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