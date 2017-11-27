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10:15 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре экс-полицейского зажало насмерть между электричкой и платформой

По факту случившегося проводится проверка.

В воскресенье, 26 ноября, примерно в 21:30 в Самаре на станции Пятилетка произошло ЧП. Там 42-летнего мужчину зажало между платформой и электричкой, пишет 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову.

По предварительным данным, мужчина перебегал железнодорожные пути и попытался забраться на платформу, когда подъехала электричка «Самара — аэропорт Курумоч», но не успел, и его зажало вагоном. Он скончался до приезда скорой помощи. При погибшем нашли пенсионное удостоверение сотрудника МВД. По факту случившегося проводится проверка.

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