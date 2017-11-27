В военной части под Уссурийском произошла драка между солдатами из Якутии и Дагестана

Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.

Конфликт между военнослужащими из Якутии и Дагестана, которые проходят службу под Уссурийском, имел бытовую подоплеку и не имеет межнационального оттенка. Об этом заявил представитель части, где произошел инцидент, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.

«В данный момент конфликт улажен, с его участниками проведены профилактические беседы. Такое случается в мужском коллективе — кто-то косо посмотрел, кто-то кого-то толкнул и позвал знакомых. Командиры подразделений понесут наказание за то, что не доглядели», — сообщили ЯСИА в военном комиссариате Приморского края.

Напомним, недавно в социальных сетях появилось сообщение о драке в военной части под Уссурийском. На прошлой неделе в село Сергеевка Уссурийского района Приморского края вылетела председатель Комитета родителей солдат и матросов Якутии Мария Емельянова. Она подтвердила ЯСИА, что потасовка между солдатами действительно произошла.

«Да, драка была, пока непонятно, кто стал ее зачинщиком, но наши парни говорят, что просто защищались. Конфликт произошел 20 ноября. Сейчас все нормально», — говорит Емельянова.

Сами солдаты-срочники из Якутии говорят, что стычка действительно имела место, но она не была такой драматичной, как об этом написали в Инстаграм. В настоящее время конфликт улажен. А видео драки, которое распространено в соцсетях, и вовсе «старое и не относится к этому случаю».