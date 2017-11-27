В Красноярске полковника осудили за похищение водопровода

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, с 2009 по 2012 годы командир войсковой части 58661−3 организовал погрузку и вывоз за пределы части, а также реализацию гражданским лицам труб полевого магистрального трубопровода. После этого он попытался скрыть хищение путем фиктивного проведения инвентаризаций находящихся на хранении материальных средств.

Согласно оценкам ФСБ, совокупный размер похищенного имущества составляет более девяти миллионов рублей. При этом, как указывает представитель Центрального военного округа, в ходе внутренней проверки выяснилось, что срезанные трубы полковник реализовал всего за 10,5 тысячи рублей.