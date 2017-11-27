В Красноярске полковника осудили за похищение водопровода
Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу полковника Евгения Охримовича. За хищение армейского имущества он осужден на восемь лет лишения свободы.
Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу полковника Евгения Охримовича. За хищение армейского имущества он осужден на восемь лет лишения свободы.
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Согласно оценкам ФСБ, совокупный размер похищенного имущества составляет более девяти миллионов рублей. При этом, как указывает представитель Центрального военного округа, в ходе внутренней проверки выяснилось, что срезанные трубы полковник реализовал всего за 10,5 тысячи рублей.
Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере»). Помимо отбывания наказания в колонии общего режима, осужденного лишили воинского звания.