КамАЗ протаранил маршрутку в Челябинске
По предварительной информации есть пострадавшие.
По предварительной информации есть пострадавшие.
Авария случилась 27 ноября, в районе 11 часов утра, на Копейском шоссе. Как сообщил наш источник в ГИБДД, водитель на «КамАЗе» врезался в маршрутку. Обстоятельства аварии выясняются, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции.
Не известно были ли в маршрутном такси пассажиры. По предварительной информации пострадал водитель микроавтобуса. Также есть предположение, что виновник ДТП сел за руль пьяным. Эта информация сейчас проверяется.
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