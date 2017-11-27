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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

КамАЗ протаранил маршрутку в Челябинске

По предварительной информации есть пострадавшие.

Авария случилась 27 ноября, в районе 11 часов утра, на Копейском шоссе. Как сообщил наш источник в ГИБДД, водитель на «КамАЗе» врезался в маршрутку. Обстоятельства аварии выясняются, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Не известно были ли в маршрутном такси пассажиры. По предварительной информации пострадал водитель микроавтобуса. Также есть предположение, что виновник ДТП сел за руль пьяным. Эта информация сейчас проверяется.

Если вы стали очевидцем аварии, знаете подробности — сообщает в редакцию «Комсомолки» по телефону 8−902−616−06−06. Мы следим за развитием событий.

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