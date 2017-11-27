КамАЗ протаранил маршрутку в Челябинске

Авария случилась 27 ноября, в районе 11 часов утра, на Копейском шоссе. Как сообщил наш источник в ГИБДД, водитель на «КамАЗе» врезался в маршрутку. Обстоятельства аварии выясняются, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Не известно были ли в маршрутном такси пассажиры. По предварительной информации пострадал водитель микроавтобуса. Также есть предположение, что виновник ДТП сел за руль пьяным. Эта информация сейчас проверяется.