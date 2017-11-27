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10:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Виктор Ериклинцев: Все пострадавшие от пожара в доме на улице Третьего Интернационала получат необходимую помощь

В результате произошедшего сегодня утром в Челябинске пожара в девятиэтажном доме на улице Третьего Интернационала 59, погибли мужчина и женщина, два человека получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы, 108 человек эвакуированы.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, по предварительным данным пожар начался на балконе второго этажа, а затем перекинулся в жилые помещения. Сейчас возгорание полностью ликвидировано, его причины и размер ущерба устанавливаются. Администрация района оказывает жильцам всю необходимую помощь. Эвакуированных временно разместили в здании средней школы № 8 и напоили горячим чаем. Всем, кому это необходимо будет предоставлен бесплатный ночлег.

До вечера сегодняшнего дня с помощью работников управляющей компании планируется полностью восстановить тепловой контур пострадавшего здания общежития, вставить разбитые при тушении пожара стекла, а где это невозможно — закрыть оконные проемы полиэтиленовой пленкой. Параллельно по каждому стояку будет проведена ревизия электропроводки с ее заменой в случае необходимости.

Восстановить электроснабжение здания планируется до вечера, что позволит жильцам вернуться в свои комнаты.

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Составляется список наиболее пострадавших помещений — их не менее десяти, часть пострадала от огня, часть от воды, которой тушили возгорание. На специально созванном заседании комиссии администрации Центрального района будет определен объем необходимой помощи по каждому пострадавшему, по линии социальной защиты нуждающиеся смогут получить до 10 тысяч рублей.

По сообщению пресс-центра ГУ МЧС Челябинской области, сообщение о пожаре в девятиэтажном общежитии поступило в 8:00. На место происшествия незамедлительно выехали 10 пожарных расчетов. В тушении были задействованы 10 автоцистерн и автолестницы, по которым эвакуировали жильцов. Это наиболее сложный пожар в Челябинске с начала 2017 года. Работу пожарных осложняло большое скопление автомобилей, препятствующих проезду габаритной техники, в том числе и к наружным источникам противопожарного водоснабжения.

Подразделения пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному номеру сложности.

В ликвидации последствий происшествия были также задействованы значительные силы муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС: полиция, скорая помощь, городская служба спасения, энергетики. На место проведения работ также прибыл начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко. В 9.20 часов открытое горение было ликвидировано.

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