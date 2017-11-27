В Назарово мошенницы заработали на снятии порчи 700 тысяч
Женщины предстанут перед судом.
Женщины предстанут перед судом.
В Красноярском крае перед судом предстанут
Как рассказали стражи порядка, в дежурную часть полиции Назарово обратились пять местных пенсионерок с заявлением о том, что в отношении них совершены мошеннические действия.
«Полицейские выяснили, что на улице к потерпевшим подходила злоумышленница, которая сообщала, что на них лежит “порча”. Подозреваемая убеждала доверчивых граждан, что может помочь излечиться. В этот момент к беседе подключалась ее подельница, которая благодарила “целительницу” за якобы ранее оказанную помощь. В результате пенсионеры отдавали свои сбережения. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей», — сообщили в
Теперь мошенницам грозит до пяти лет лишения свободы.