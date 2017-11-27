Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Адвокат: Мутко просил Родченкова добавить допинг в мочу украинца
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Совбез РФ объяснил поручение идентифицировать игроков онлайн-игр
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
11:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Назарово мошенницы заработали на снятии порчи 700 тысяч

Женщины предстанут перед судом.

В Красноярском крае перед судом предстанут лже-целительницы, обвиняемые в мошенничестве. По информации полицейских, в настоящее время окончено расследование, а уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые — две жительницы Ачинска 66 и 42 лет. Одна из них ранее была судима за аналогичное преступление.

Как рассказали стражи порядка, в дежурную часть полиции Назарово обратились пять местных пенсионерок с заявлением о том, что в отношении них совершены мошеннические действия.

«Полицейские выяснили, что на улице к потерпевшим подходила злоумышленница, которая сообщала, что на них лежит “порча”. Подозреваемая убеждала доверчивых граждан, что может помочь излечиться. В этот момент к беседе подключалась ее подельница, которая благодарила “целительницу” за якобы ранее оказанную помощь. В результате пенсионеры отдавали свои сбережения. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Теперь мошенницам грозит до пяти лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске задержали теплоход с просроченными полуфабрикатами
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
Конец коммунизма: 95 лет советскому червонцу
СК выяснит, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством
Спорт
Момент истины для «Спартака» Московский "Спартак" готовится взять реванш у "Зенита" за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Кокорин назвал соперников главным раздражителем
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь