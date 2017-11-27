Челябинскую областную больницу оцепила полиция
Один из корпусов Челябинской областной клинической больницы сегодня утром, 28 ноября, оцепили сотрудники полиции. Подозрения вызвали бесхозные сумки.
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Один из корпусов Челябинской областной клинической больницы сегодня утром, 28 ноября, оцепили сотрудники полиции. Подозрения вызвали бесхозные сумки.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В настоящее время крупнейшая больница региона работает в обычном режиме.