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10:52 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинскую областную больницу оцепила полиция

Один из корпусов Челябинской областной клинической больницы сегодня утром, 28 ноября, оцепили сотрудники полиции. Подозрения вызвали бесхозные сумки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинску, сотрудники полиции выезжали на место, ничего опасно не обнаружено.

В настоящее время крупнейшая больница региона работает в обычном режиме.

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